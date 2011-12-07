О донорах замолвите слово...

Опубликуйте адреса и телефоны медучреждений, где можно сдать донорскую кровь.

Республиканская станция переливания крови: Сибирский тракт, 33, тел. 72-29-01; Республиканская клиническая больница: Оренбургский тракт, 138, тел. 34-13-21; НИЦ "Восстановительная ортопедия и травматология": Горького, 3, тел. 38-69-14.

Слышала, что почетные доноры получают в Москве доплату 200 рублей, а у нас как?

Это действительно так. Доплата изыскана из средств городского бюджета. У нас пока такого нет, хотя медики очень надеются, что и в нашем городском бюджете найдутся средства на подобную доплату.

Имеют ли почетные доноры право на бесплатный проезд в электричках?

По федеральному закону о донорстве - имеют, но если эта льгота подкреплена соответствующим финансированием из средств местных бюджетов. Если говорить о Татарстане, то местным бюджетом бесплатный проезд в электричках не проплачен, льготы сохраняются только на городской транспорт.

КСТАТИ. В редакцию "КВ" не раз обращались наши читатели - почетные доноры с вопросом о том, когда же наконец будут заменены их временные удостоверения "Почетный донор" на новые единой формы. Сначала этот обмен производился в порядке очередности, чем наши уважаемые доноры были не совсем довольны, а вот теперь уже приходится разыскивать и приглашать тех, кто по каким-то причинам не спешит обменять эти удостоверения.

Итак, все лица, имеющие временное удостоверение "Почетный донор", могут обменять его на постоянное удостоверение "Почетный донор России", обратившись по адресу: Сибирский тракт, 33, Республиканская станция переливания крови. С собой необходимо иметь паспорт и то самое временное удостоверение почетного донора. Справки по телефону 72-29-01.