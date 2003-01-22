Ревность современных женщин

Традиционное мнение о том, что женщины более склонны простить измену своему партнеру, чем мужчины, может быть пересмотрено. Американский исследователь утверждает, что ему удалось разрушить этот стереотип. Психологи-эволюционисты считают, что в доисторические времена женщины могли закрывать глаза на случайные измены, поскольку мужчина обеспечивал защиту их детям. Зато мужчины не терпели любовных похождений партнерш, не желая заботиться о чужом потомстве. Однако теперь, утверждает доктор Дэвид Дестено из американского университета Норт-Истерн, что ему удалось опровергнуть эту теорию. Он считает, современным женщинам так же трудно простить любовную измену, как и мужчинам. Данные его исследования будут опубликованы в скором времени. Дестено считает, что ревность развивалась как защита социальных связей и причина ее возникновения кроется не в необходимости выживания в первобытном обществе: "Тот факт, что ответная реакция у женщин подобна мужской, является убедительным аргументом против существования природных психических различий полов". Дестено опросил 111 студентов своего колледжа в Бостоне, штат Массачусетс. Их спрашивали, что вызовет у них больший гнев - сексуальная связь их партнера или партнерши с другим лицом или же просто тесная дружеская связь с посторонним. В результате выяснилось, что и женщины, и мужчины в равной степени будут считать, что их предали, если их партнер займется с кем-то сексом, передает The Mirror. Саша КАЗАНОВСКИЙ.