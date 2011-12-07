Более 20 млн человек ежегодно посещают татарстанские музеи и библиотеки

В Татарстане функционируют 1514 библиотек, которые посещают более 15 млн человек в год, и 152 музея, где ежегодно бывают более 6 млн жителей и гостей республики. Кроме того, в Татарстане работают 15 государственных и три муниципальных театра, а также 17 концертных организаций.Ежегодно культурные объекты республики обслуживают около 1,5 млн человек, проводят более 5 тыс. мероприятий и осуществляют до 70 новых театральных постановок. В числе татарстанских объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – историко-архитектурный комплекс Казанского Кремля (включен в 2000 году), Болгарский историко-археологический комплекс (2014) и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжска (2017).