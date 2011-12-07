Избежать пожара помогут несложные правила

При этом от огня страдают и гибнут не только сами виновники пожаров, но и их родственники и соседи. Поэтому важно знать и соблюдать не только нормы и правила пожарной безопасности, но и правила поведения при пожаре, чтобы спасти от беды себя и своих близких. Отделом НДиПР г. Казани в 2018 году проведена огромная работа по предупреждению гибели людей на пожарах. Были организованы мероприятия по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности во время рейдов и месячников «Жилище-2018», «Сады», «Несанкционированные автостоянки», проверялись объекты образования, здравоохранения, социальной защиты и другие. Благодаря усилиям инспекторского состава и заинтересованных организаций удалось добиться снижения количества пожаров за 2018 год по сравнению с 2017-м. В 2019 году Отделом надзорной деятельности и профилактической работы г. Казани продолжаются проверки объектов с ночным (круглосуточным) пребыванием людей, мест проживания людей, склонных к злоупотреблению спиртными напитками. Чтобы не допустить пожара, следует помнить и соблюдать несложные правила. Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и электрочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели - подальше от сгораемых предметов.Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, не дожидайтесь пожара - срочно вызывайте специалиста-электрика. Не доверяйте ремонт случайным людям, такая экономия может дорого обойтись.Помните: в одну розетку нельзя включать несколько электроприборов. От перегруза сетей может произойти короткое замыкание.Находясь дома, присматривайте за работой электроприборов, особенно обогревателей и телевизоров. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно их выключайте.Совет курящим - избегайте курения в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Будьте предельно внимательны при курении, не бросайте окурки где попало. Именно непотушенный окурок часто является причиной пожара и нередко приводит к гибели самого курильщика.Летящий сверху окурок - реальная угроза для вашего балкона. Постарайтесь договориться с соседями сверху, чтобы они не бросали окурки. Не устраивайте на балконе склад старых вещей и не загромождайте ими эвакуационные люки.Не делайте в квартире большой запас предметов бытовой химии: аэрозолей, красок, лаков. Большая их часть огнеопасна.При малейшем подозрении на неисправность газовой плиты и утечку газа звоните по телефону 04. До приезда аварийной службы не включайте и не выключайте электроприборы и освещение, не зажигайте спички. Откройте окна, чтобы проветрить помещение.Объясните детям опасность шалостей с огнем. Маленькие дети не должны иметь доступа к спичкам и зажигалкам. Детей постарше научите пользоваться телевизором и газовой плитой. Для кухни лучше приобрести пьезозажигалку.Если все же случилась беда, главное - не растеряться. Звоните по телефону 01, зовите на помощь соседей и прохожих. Покидая горящее помещение, постарайтесь закрыть за собой окна и двери, иначе от притока воздуха пожар разгорится сильнее.Если почувствовали запах дыма с лестничной клетки, не нужно открывать дверь: огонь и дым могут ворваться в квартиру. Не пытайтесь покинуть квартиру через задымленный коридор или лестницу. Вызывайте пожарную охрану по телефону 01 (единый номер вызова экстренных служб 112). Подойдите к окну и постарайтесь привлечь внимание прохожих.