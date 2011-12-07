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Коллектив Татарстанской таможни стал лучшим в ПФО по итогам 2018 года

Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ об итогах работы ведомства.
«Вручение переходящего кубка и диплома лучшего таможенного коллектива в ПФО планируется в ближайшее время на коллегии Приволжского таможенного управления, которая состоится 24 января», — заявил начальник Таможни РТ, генерал-майор таможенной службы Альберт Мавликов.
КВ
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