Музей-заповедник «Казанский Кремль» приглашает на юбилей

В этот день с 10.00 до 18.00 жители и гости столицы РТ могут бесплатно посетить Музей естественной истории Татарстана, Музей истории государственности Татарстана, Музей исламской культуры и Музей истории Благовещенского собора, центр «Эрмитаж-Казань», выставочный зал «Манеж». Каждый из музеев подготовил свою программу с экскурсиями, квестами, мастер-классами и концертами. Так, в этот день будут организованы экскурсии по территории Казанского кремля, по выставкам, проходящим в музеях, эксклюзивная экскурсия в палеонтологическую лабораторию Музея естественной истории Татарстана, где можно будет увидеть находки, привезенные из палеонтологических экспедиций.Посетители Казанского кремля смогут принять участие в различных квестах, интеллектуальной игре «Своя игра с Львом Толстым», мастер-классе по созданию старинной анимационной игрушки тауматроп.В 10.00 и 12.00 от Спасской башни стартует экскурсия по территории Казанского кремля «Детективная история». В выставочном зале «Манеж» в 12.00 начнется квест по выставке «Вдоль Волги и Каспия: наследие Шелкового пути». В 12.00 в Музее Пушечного двора начнется концерт «С днем рождения, Казанский кремль!», на котором выступит оркестр Управления Росгвардии по РТ. В 14.00 в «Манеже» выступят районные фольклорные татарские и русские коллективы. В 16.00 в Музее истории государственности Татарстана покажут музыкально-поэтический спектакль-перформанс «Яна дулкын». Творческое объединение «Калеб» - проект театра им. Г.Камала - представит гостям и жителям города Казани уникальный спектакль-перформанс молодых театралов, поэтов, музыкантов, художников и режиссеров в рамках выставки «Страна Гайдарика».В 17.00 в «Манеже» пройдет праздничный концерт молодежного оркестра Sforzando, в 18.00 в Музее истории Благовещенского собора покажут спектакль-концерт «Несвятые святые» по одноименной книге митрополита Тихона (Шевкунова).С более подробной программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Казанского кремля, передает пресс-служба мэрии столицы РТ.