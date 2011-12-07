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УК Набережных Челнов предложили отказаться от мусоропроводов

Лучше перейти на раздельный сбор мусора на контейнерных площадках, считают в исполкоме города.

Управляющие компании Набережных Челнов предложили отказаться от мусоропроводов в домах автограда.

По словам первого замглавы исполкома города Ильи Зуева, лучше перейти на раздельный сбор мусора на контейнерных площадках, это повысит качество жизни в домах. При этом принимать таковые решения стоит вместе с собственниками, поскольку без их участия «такой вопрос не решить».

Он отметил, что управляющие компании уже приступили к работе. Сейчас в Челнах уже подготовили 153 контейнерные площадки. Разместили их пока около тех домов, мусоропроводы в которых не предусмотрены проектом. Зуев подчеркнул, что там при выкидывании мусора люди «не испытывают никаких неудобств».

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