«Арт-экспедиция» едет в Приволжский федеральный округ

В рамках фестиваля на выставке «Другие измерения» можно будет увидеть лучшие работы художников-аутсайдеров Приволжского федерального округа.Фестиваль проводится в рамках масштабного проекта ПФО «Арт-экспедиция». - Этот фестиваль проходит в России в пятый раз. Каждый год мы охватываем новый округ. Татарстан как один из наиболее развитых регионов Приволжского федерального округа показался нам очень интересным для проведения этого фестиваля, - сказала руководитель проекта Ольга Фоминых.И сообщила, что в рамках «Арт-экспедиции» состоятся просветительские мероприятия по повышению качества арт-терапевтических практик и развитию межрегиональных социокультурных инициатив. А для реабилитации и социализации людей с психическими особенностями в республике планируется создание сети ресурсных арт-терапевтических центров.- В результате сеть таких центров сначала появится в Поволжье, а затем во всех других регионах России, - добавила Ольга Фоминых. - Там будут заниматься улучшением здоровья и качества жизни людей с психическими особенностями. Казанские специалисты рассказали о своем опыте работы с детьми, которые имеют такие особенности. По словам директора частного учреждения дополнительного профессионального образования «Городской центр образования» Казани Валентины Парубиной, они занимаются инклюзивным образованием, цель которого - подготовка людей с инвалидностью к самостоятельной жизни и труду. - У нас сейчас действуют два проекта, в которых участвуют две школы и интернат для умственно отсталых детей, - пояснила Парубина. - Первый проект - «Твой путь в профессию», он охватывает школьников с ментальными особенностями развития. Проводится работа и с семьей или опекунами. В программе проекта - коммуникативные тренинги, диагностика профессиональных предпочтений, занятия с глиной, а также всевозможные обсуждения, дискуссии, тренинги по профессиональному пути. Второй проект - «Народная мануфактура», он для взрослых, для семей, которые воспитывают ребенка с инвалидностью. Основное направление - изготовление обереговых кукол, изделий из глины, художественная деревообработка. Здесь развивают профессиональные навыки, благодаря которым люди с инвалидностью могут работать на дому.Кстати, арт-терапия - направление в психотерапии и психологической коррекции, основанное на применении искусства и творчества. Художники, создающие произведения в стиле аутсайдер-арт, обычно не имеют академического образования, не следуют принятым правилам, их работы эмоциональны и самобытны.