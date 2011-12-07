Хлопнет ли дверью уходящая зима?

По народному календарю 24 февраля отмечается день Власия. С ним на Руси связывали приход власьевских морозов - последних, завершающих зиму. В то же время в народе отмечали, что власьевские морозы неслабые и пробирают до костей: «Об ину пору мороз обожжет на Власия до слез», «Власьевские утренники подошли - держи ухо востро».Бывает и наоборот - на Власия в иные годы случаются мощные февральские оттепели, которые, впрочем, не следует отождествлять с ранней весной. Ведь впереди еще март - месяц с вполне зимним норовом, в отдельные дни нередки сильные морозы и вьюжные метели.По многолетним данным, в Казани настоящие власьевские морозы случаются не каждый год. Так, за последнее десятилетие заметно холодало в 2010, 2011 и 2014 году. В 2018 году температура опускалась до 21 гр. мороза. А вот в 2015, 2016 и 2017 году отмечалась оттепель. За 138 лет непрерывных наблюдений в Казани на Власия самая низкая температура отмечалась в 2011 году - 34,6 гр. мороза. Самая высокая температура - 5,5 гр. тепла - отмечена в 2015 году.Празднование этого дня сохранило много обрядов, связанных с представлением о языческом славянском боге Велесе, покровителе стад. Поэтому Власий считается покровителем и домашних животных: «Власьев день - коровий праздник». Крестьяне наВласия молились о защите скота. Не отмечая этой даты, хозяин мог навлечь на своих животных различные беды. В этот день домашняя скотина получала лучшие корма. Наблюдали: «Коли снег долго лежит глыбами, скоту легко будет». В старину на Власьев день старались вообще не работать, чтобы уберечь скот от падежа. Было принято совершать обряды по сохранению скота от порчи, сглаза и болезней. В этот день боролись и с нечистой силой. Чтобы защититься от нее, плотно закрывали все печные трубы вьюшками (задвижка в дымоходе) или даже замазывали глиной, вьюшки окуривали чертополохом. В день Власия следили за погодой. Если намело сугробы снега - в мае будет много зелени. В ночь на 24 февраля нужно посмотреть на звезды и произнести: «Звезды ярки, народите белы ярки» - тогда у овец будет хороший приплод. Кстати, ярками в старину называли белых овец. И спорное: если 24 февраля оттепель, значит, наступила весна и холодных дней больше не будет.На Власия морозы отступают не всегда охотно, но зима к концу февраля заметно приближается к закату. Продолжительность дня уже превышает 10 часов. Даже после сильных ночных морозов днем дороги слегка подтаивают - сама природа торопит приход дневных оттепелей. Они получили дивное поэтическое название «февральские окна» - когда на солнце звенит капель и снега заметно оседают. В старину метко заметили: «Власий сшибает рог с зимы».