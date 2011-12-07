Как служат в армии других государств?

Хуссам Бзарах, 38 лет, Сирия: Еще до войны, в 1999 году, я отслужил в нашей армии срочную службу в течение двух с половиной лет. Полгода служил в городе Джабла, два года - в Тартусе. Каждые полгода нам разрешали съездить на неделю домой в отпуск повидаться с родными. В настоящее время из-за военных действий точный срок службы в нашей стране назвать сложно - мужчины служат до победы. В армию берут любого юношу, достигшего 18 лет, если у него дома остается один мужчина - брат или отец. Студентам вузов до окончания учебы предоставляется отсрочка. В армии имеют право служить и женщины, но их не так много среди добровольцев.Хайреттин Каракаер, 47 лет, Турция: В турецкой армии я отслужил в 1997 году по собственному желанию полтора года обязательной службы. Для сравнения: мой отец служил 30 месяцев, дедушка - четыре года. Сейчас сроки службы у нас поменялись. Юноши без высшего образования должны отслужить один год рядовыми, а выпускники вузов служат полгода рядовыми или год в чине офицера. Призывной возраст - 20 лет. Критерии отбора новобранцев простые - достижение необходимого возраста и хорошая физподготовка. В наших вооруженных силах есть свои особенности - чаще всего добровольцами идут на службу те, кто выросли, как мы говорим, в патриотичных семьях. Для них служба в армии - национальный долг. Солдат обязан быть патриотом, подчиняться правилам, не обсуждать приказы и быть готовым умереть за Родину, если это потребуется. Бахрулло Раупов, 25 лет, Таджикистан: В Таджикистане я отслужил два года обязательной срочной службы. Служба в армии - обязанность каждого юноши в возрасте от 18 до 27 лет, годного по состоянию здоровья. Честно говоря, я планировал учиться, но после первого курса не смог продолжать учебу и добровольно пошел в армию, попросив направить меня в Почетный караул Нацгвардии. Отбор в него строгий, среди основных требований - отсутствие татуировок и шрамов на теле, безупречное состояние здоровья, отменная физподготовка, рост не ниже 180 см, успешные показатели психологического тестирования. Я все прошел и успешно отслужил. Кстати, женщины у нас тоже могут пойти на службу, для них она добровольная.Абдалла Абдельрехим, 25 лет, Египет: Моя служба в египетской армии длилась год. В армию на обязательную срочную службу у нас берут с 16 лет, но чаще всего это бывает в 20 - 21 год. Срок службы зависит от ряда обстоятельств. Например, если юноша не получил полного школьного образования, он служит три года. Если окончил полный курс школьного обучения - два года. По окончании вуза срок обязательной службы уменьшается до одного года. Отбирают призывников по классической схеме: хорошая физподготовка, отсутствие хронических заболеваний и дефектов здоровья. Женщины также могут пойти на службу добровольцами.