На ремонт зданий мировых судей в РТ выделят дополнительные средства из республиканского бюджета

На ремонт зданий мировых судей в Татарстане выделят дополнительное финансирование. Об этом сегодня на XIII отчетной конференции судей РТ сообщил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.«В республике особое внимание уделяется обеспечению достойной работы мировых судей. С 2014 года в развитии мировой юстиции в республике применяется программный метод. С 2014 по 2018 годы из бюджета республики выделено порядка двух миллиардов рублей, а также нами принято решение о дополнительном финансировании отдельных мероприятий на 2019 – 2020 годы. Это и капитальный ремонт зданий судебных участков, повышение квалификации мировых судей, использование специального программного обеспечения», – сообщил Президент РТ.Рустам Минниханов также отметил, что из бюджета будут выделены средства на обеспечение обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний в мировых судах, пишет ИА "Татар-ифнорм".