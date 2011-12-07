Начальник Генштаба РФ вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на торжественной церемонии в столице Татарстана вручил орден Жукова Казанскому танковому училищу. После этого он вместе с Президентом РТ Рустамом Миннихановым открыл расположенный на территории учебного заведения памятник Герою-танкисту.По словам Герасимова, сегодня Казанское танковое училище имеет необходимую для успешной работы учебно-материальную базу и подготовленный преподавательский состав.«За успехи в подготовке командных кадров Президентом России училище награждено орденом Жукова. Поздравляю всех ветеранов и выпускников училища с этой наградой – курсантов и офицеров», – обратился к присутствующим начальник российского Генштаба.После торжественной церемонии вручения слово взял Президент РТ Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что нынешнее событие для училища вдвойне знаменательно, так как оно проходит в год столетия учебного заведения.Затем Минниханов напомнил участникам торжества о богатой истории училища. «Казанское танковое училище имеет глубокие исторические корни. За столетие его существования менялись требования времени и наименование самого учебного заведения. В этих стенах готовились специалисты для Вооруженных сил нашей Родины. Его выпускники демонстрировали лучшие результаты на полях сражений и в повседневной службе», – отметил он.Президент РТ добавил, что куда бы ни направляли выпускников училища, они везде были образцом чести, отваги и самоотверженности. Свою готовность решать сложнейшие задачи они показали и в Сирии, где действовали смело, решительно и мужественно, напомнил Рустам Минниханов.«Более 50 выпускников удостоились звания Героя Советского Союза и Героя России. Среди них – начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. Среди выпускников училища есть и еще один Герой России – мужественный воин, настоящий офицер и наш земляк лейтенант Алексей Козин, который отдал свою жизнь, смело сражаясь на Северном Кавказе. Отрадно, что сегодня поколение защитников отечества столь же преданно служит Родине и своему народу», – заявил Президент Татарстана.В завершение Минниханов добавил, что Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию указал на огромную проделанную работу по укреплению армии и флота страны. И республика сыграла значительную роль в этом процессе.«Татарстан, обладающий мощным оборонно-промышленным комплексом, вносит существенный вклад в общее дело. Особое внимание республика уделяет развитию материально-технической базы танкового училища. За долгие годы у руководства и жителей Татарстана сложились теплые и дружеские отношения с коллективом учебного заведения. Мы и впредь будем оказывать всяческую поддержку военнослужащим и курсантам училища», – резюмировал Рустам Минниханов.Сразу после его речи присутствующим зачитали указ об объявлении Благодарности Президента РТ всему коллективу училища.