Ночные страсти, или Так поступают настоящие мужчины

На днях задержалась на работе допоздна. Незнакомый район, окраина Казани. Вокруг - темнота, вдалеке воет собака. Ни души. Лишь снег да ветер. До остановки, с которой я пришла утром, километра два пешком по заросшему парку. Страшно... Помнится, коллега говорила, что за оврагом можно сесть на автобус, едущий к станции метро. Только найти бы этот овраг! И прошмыгнуть по его дну без происшествий. Выхожу на дорогу. Со всех сторон спящие дома. Впереди нависает рваная паутина черных деревьев. Что делать? Сердце колотится до звона в ушах. Вдруг из зимней ночи выплывает пожилая семейная пара. Бредут медленно, рука об руку. «Какие милые люди, - думаю я, - и неопасные»...- Вам помочь? - участливо спрашивает мужчина.- Да, пожалуйста! Как мне до парка Горького доехать? Или до метро хотя бы... Через рощу страшно. Мне поближе, - пролепетала я.- Мы все равно гуляем. Давайте проводим. Вот и остановка. Вокруг высоченные сугробы и корявые кусты. Одноглазый фонарь презрительно смотрит сверху. Мне становится неудобно.- Спасибо, идите домой, пожалуйста. Я одна постою.- Нет уж! - восклицает женщина. - На вас лица нет. Нам потом переживать.Автобуса не видно. Проходит 15 минут, 20... Похоже, не дождусь... Тем временем у старичка в кармане зазвонил телефон. Вытащив темный прямоугольник, он отошел в сторону.- Да, Максим. Ты закончил? Нет, мы не вернулись еще. Тут, под мостом. Барышню одну подвезти бы. Заблудилась...- Нет, что вы! - засопротивлялась я. - Ни в коем случае! Я лучше такси вызову.- Не спорьте, - сказал мужчина. - Решено, сейчас сын вас подбросит. Как раз с подработки едет. Примчалась серая легковушка. В тепле и комфорте меня доставили до нужного переулка. Максим оказался спокойным и простым мужчиной. Как истинный кормилец, он работает на износ: лишь бы жена и двое малолетних детей были обеспечены. Но деньги брать наотрез отказался:- Лучше купите своему ребенку шоколадку и меняйте такую работу.Вот такое вышло городское февральское приключение! Спасибо моим отзывчивым случайным знакомым.