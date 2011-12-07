Объявление о торгах

Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП Главы КФХ Шавалеева Зиннура Гадеевича (адрес: 423330, Республика Татарстан, Азнакаевский район, Азнакаево, Алмалык, 19, ИНН 164300025364, ОГРН 310168818100031, признан банкротом решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 23.10.2017 (резолютивная часть) дело А65-10269/2017, далее - Должник) Насырова Лилия Габдулловна (ИНН 166016152603, СНИЛС 11472107620, 420111, Казань, а/я 267, [email protected]
тел.89046787644, член Ассоциации «Евросибирская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: 115114, г. Москва, Шлюзовая набережная, дом 18, стр. 1, пом. 301), утверждена определением Арбитражного суда РТ от 29.11.2017г., далее - КУ) сообщает о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой предложения о цене по продаже имущества. На торги выставляются: Лот №1 – предприятие Главы КФХ Шавалеева Зиннура Гадеевича, в состав которого входят: 1.Здание теплой стоянки (нежилое), инв.№19245, лит. А, 1-эт., кадастровый №16:02:200204:1161, площадь 1090,8 кв.м., адрес: РТ, Азнакаевский р-н, с/п Асеевское, с. Митряево, ул. Молодежная, д 1а, 2.Здание сенохранилища (нежилое), инв.№121, кадастровый №16:02:090101:814, инв. № 121, площадь 35 кв.м., адрес: РТ, Азнакаевский р-н, Урсаевское с/п, с Урсаево, 3.Здание административное (нежилое), 2-этаж., инв №20363, лит. А, кадастровый №16:02:200201:375, площадь 392,9 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с.Митряево, ул.Тукая, д 15Б, 4.Здание зернохранилища, (нежилое), инв №118, кадастровый №16:02:090101:489, площадь 1759 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 5.Здание фермы №2, (нежилое), инв. №120, кадастровый №16:02:090101:693, площадь 1556,40 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, ферма №2 СХПК «Урсаево», 6.Здание конторы (нежилое), этаж 1, кадастровый №16:02:090101:691, площадь 334,9 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 7.Сооружение, назначение не определено, кадастровый № 16:02:090101:738, площадь 8778,3 кв.м., адрес Респ Татарстан, Азнакаевский район, Урсаевское с/п, с.Урсаево, 8.Сооружение, назначение объекты вспомогательного назначения, инв.№110, кадастровый №16:02:090101:733, площадь застройки 313,6 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 9.Земельный участок, кадастровый №16:02:090103:2, площадь 4617 кв.м., назначение под конюшню, адрес: РТ, Азнакаевский р-н, СХПК «Урсай», 10.Земельный участок, кадастровый №16:02:090101:356, площадь 3023,95 кв.м., назначение для сельскохозяйственного производства, адрес: РТ, Азнакаевский р-н, с Урсаево, 11.Земельный участок, кадастровый №16:02:090101:298, назначение под контору, площадь 2255 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 12.Земельный участок, кадастровый №16:02:090102:5, назначение под зернохранилище, площадь 1759,13 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 13.Земельный участок, кадастровый №16:02:090101:174, назначение под ферму, площадь 60914 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, с/п Урсаевское, с.Урсаево, 14.Земельный участок, кадастровый №16:02:200201:197, назначение территория административного здания, площадь 859 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул. Тукая, д. 15Б, территория административного здания, 15.Земельный участок, кадастровый №16:02:200204:1122, площадь 43993 кв.м., назначение для сельскохозяйственного производства, адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул. Молодежная, д. 1а, 16.Земельный участок, кадастровый №16:02:090102:4, площадь 10043 кв.м., назначение под ферму, адрес: РТ, Азнакаевский р-н, Урсаевское с/п, СХПК «Урсай», 17.Земельный участок, кадастровый №16:02:090102:6, площадь 16757,21 кв.м., назначение под сенохранилище, адрес РТ, Азнакаевский р-н, СХПК Урсай, 18.Земельный участок, кадастровый №16:02:090102:3, площадь 9434 кв.м., назначение под ферму, адрес РТ, Азнакаевский р-н, Урсаевское с/п, 19.Оборудование - Мясной цех «Комплект минимум», 20.Земельный участок, кадастровый №16:02:090102:2, площадь 43708 кв.м., назначение под летний лагерь, адрес: РТ, Азнакаевский р-н, СХПК «Урсай», 21.Объект незавершенного строительства - Молочно-товарная ферма на 200 голов коз, расположенное по адресу: РТ, Азнакаевский р-н, с/п Асеевское, с. Митряево, ул. Молодежная, 22.Здание, кадастровый №16:02:200204:1203, площадь 498,7 кв.м., адрес: РТ, Азнакаевский р-н, с/п Асеевское, с. Митряево, ул. Молодежная, д. 1а, 23.Здание помещения КРС, инв.№20365-1, лит.Б, (нежилое), кадастровый №16:02:200201:374, площадь 490 кв.м., адрес: РТ, Азнакаевский р-н, с/п Асеевское, с. Митряево, ул. Молодежная, д. 7Б, 24.Здание мельницы (нежилое), инв.№20365, лит. А, кадастровый №16:02:200201:376, площадь 343,4 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул. Молодежная , д. 7а, 25.Здание коровника (нежилое), инв. №20365, лит.А, кадастровый №16:02:200201:373, площадь 786,7 кв.м., адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул. Молодежная, д. 7Б, 26.Земельный участок, кадастровый №16:02:200201:196, площадь 7470 кв.м., назначение территория животноводческого комплекса, адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул. Молодежная, д. 7б, 27.Земельный участок, кадастровый №16:02:200201:198, площадь 1164 кв.м., назначение территория мельницы, адрес РТ, Азнакаевский р-н, Асеевское с/п, с. Митряево, ул.Молодежная, д.7а, 28.Дебиторская задолженность Мясникова Виталия Алексеевича 1832000 руб. (подтвержденная), 29.Дебиторская задолженность Мясникова Виталия Алексеевича в размере 4188333,33 руб. (неподтвержденная), 30.Дебиторская задолженность ООО «Сервис А» 810970 руб. (неподтвержденная), 31.Дебиторская задолженность Хасаншина Яниса Ильянисовича 1863545 руб. (неподтвержденная). В состав имущества Должника включаются все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности, в том числе земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права требования, а также права на средства индивидуализации должника, его продукцию (работы, услуги) (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслуживания), другие принадлежащие должнику исключительные права, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам. Денежные обязательства и обязательные платежи должника не включаются в состав предприятия, за исключением обязательств должника, которые возникли после принятия заявления о признании должника банкротом. Начальная цена продажи 60659440 рублей. Доп. инф. можно получить с 25.02.2019 г. до окончания приема заявок по будням с 10:00 ч. до 17:00ч., по адресу:420111,РТ,г.Казань,ул.Московская,д.25/29,оф.324, [email protected]
, также на электронной площадке. Ознакомление по записи по тел.89046787644.Торги проводятся на электронной площадке «Центр дистанционных торгов» - http://bankrot.cdtrf.ru (далее - ЭТП). Задаток в размере 6065944 рублей должен быть зачислен не позднее окончания срока приема заявок на расчетный счет должника: получатель – ИП Глава КФХ Шавалеев Зиннур Гадеевич, ИНН 164300025364, р/с 40802810667000000399 в Татарстанском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810400000000706 в Отделении – Национальный Банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 049205706. В назначении платежа указать: наименование должника, наименование заявителя, № лота и код торгов. Срок приема заявок: с 10:00 25.02.2019 г. по 18:00 10.04.2019 года. Заявки на участие и предложения о цене подаются в электронной форме на ЭТП и оформляются в соответствии с Регламентом ЭТП и законами РФ на русском языке, должны содержать: обязательство соблюдать требования, указанные в сообщении о торгах; наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лица) заявителя; № тел., адрес эл.п.; реквизиты для возврата задатка; сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, КУ, о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя КУ, а также СРО арбитражных управляющих, членом которой является КУ. К заявке на участие в торгах должны прилагаться документы согласно законодательству РФ и Регламенту ЭТП: документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка; копия договора о задатке; выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц) или из ЕГРИП (для ИП), датированная не ранее, чем за 30 дней до момента подачи заявки; копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве ИП в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя в соответствии с законодательством РФ. Заявка и приложенные документы представляются в электронной форме и должны быть подписаны ЭЦП. Решение об отказе в допуске к участию принимается если: заявка не соответствует требованиям, установленным законом или настоящим сообщением; представленные заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или сведения, содержащиеся в них, недостоверны; задаток не был зачислен на указанный в настоящем сообщении счет в установленный сообщением срок. Дата и время проведения торгов: 12.04.2019 года в 11:00 часов. Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи на величину, кратную шагу аукциона. Шаг аукциона – 5% от начальной цены имущества. Победителем торгов (далее-Победитель) признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Итоги торгов подводятся на ЭТП после определения Победителя. Победитель обязан подписать договор купли-продажи в срок, не позднее 5 дней со дня получения предложения КУ о заключении такого договора. Датой получения договора Победителем считается срок не позднее 10 рабочих дней с даты его направления КУ Победителю. В случае отказа или уклонения Победителя от подписания договора в указанный, внесенный задаток ему не возвращается. В этом случае КУ предлагает заключить договор участнику, предложившему наиболее высокую цену по сравнению с ценой, предложенной другими участниками, за исключением победителя. Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет стоимости приобретаемого лота. Победитель обязан уплатить в течение 30 рабочих дней с даты заключения договора определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по реквизитам должника: получатель – ИП Глава КФХ Шавалеев Зиннур Гадеевич, ИНН 164300025364, р/с 40802810167000000404 в Татарстанском РФ АО «Россельхозбанк», к/с 30101810400000000706 в Отделении – Национальный Банк по Республике Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 049205706. Передача имущества производится после полной его оплаты Победителем. Преимущественное право приобретения имущества Должника, имеют лица, занимающиеся производством или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника. В случае отсутствия заявлений от указанных лиц о реализации своего преимущественного права приобретения имущества Должника, которое используется в целях сельскохозяйственного производства, при прочих равных условиях принадлежит сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той же местности, где расположен Должник.