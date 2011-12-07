Президент России определил основные направления развития страны

Владимир Путин, в частности, предложил освободить застройщиков от налога на прибыль и НДС при сдаче социальных объектов, передает ИА «Татар-информ». Это будет стимулировать «комплексное развитие городов и поселков, когда рядом с жильем есть все необходимое семье - и поликлиника, и школы, и спортивные площадки», добавил глава государства.С 1 июля 2019 года все российские застройщики, привлекающие средства граждан для финансирования строительства, будут обязаны использовать эскроу-счета. Таким образом, деньгами дольщиков застройщики смогут воспользоваться только по окончании строительства.Президент России также предложил снять ограничение по срокам на льготную ипотеку для семей с детьми. «Семья при покупке жилья строит планы на длительную перспективу, а сейчас, получается, взяли кредит, начали его погашать и льгота заканчивается. Ставка субсидируется только первые 3 или 5 лет кредита. Предлагаю установить льготу на весь срок действия ипотечного кредита», - заявил Путин. Нововведение потребует дополнительных денег. Так, в 2019 году на финансирование льготной ипотеки государство потратит 7,6 млрд рублей, в 2020-м - 21,7 млрд рублей, а в 2021-м - 30,6 млрд рублей, подчеркнул глава государства.«По оценкам, программа может охватить 600 тысяч семей. Безусловно, надо эти деньги найти, мы знаем, где их взять, они у нас есть. Нужно их использовать на таких важнейших для нас направлениях», - заключил Президент.Кроме того, Путин отметил, что семьи с тремя и более детьми смогут получить льготу из федерального бюджета в 450 тыс. рублей для погашения ипотеки. Эту меру он поручил ввести задним числом - с 1 января 2019 года.Решить проблему с нехваткой мест в яслях к 2021 году и выделить на эти цели средства в размере 147 млрд рублей поручил Владимир Путин в ходе своего выступления с посланием Федеральному Собранию. Всего за три года на эти цели должно быть направлено 147 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов, добавил Путин.Он сказал также, что с января 2020 года число семей, претендующих на выплаты за первого и второго ребенка, должно увеличиться до 70%. Сейчас такие выплаты получают семьи, чьи доходы не превышают полутора прожиточных минимумов на человека. «Пора сделать следующий шаг: предлагаю с 1 января 2020 года поднять планку до двух прожиточных минимумов на членов семьи. Это позволит практически в полтора раза увеличить число семей, которые получают право на дополнительные выплаты. Помощью государства смогут воспользоваться порядка 70 процентов семей, где рождаются первые и вторые дети», - сказал глава российского государства.Он отметил, что рождение и воспитание детей не должно означать увеличение риска бедности, резкого снижения уровня благосостояния семьи.«Уже предусмотрены выплаты на первых и вторых детей в возрасте до полутора лет. На первого ребенка выплаты идут из федерального бюджета, на второго ребенка семья может получить выплаты из средств материнского капитала», - сказал Президент РФ. Он назвал еще одну новую меру поддержки: пособие по уходу за детьми-инвалидами увеличится с июля этого года практически вдвое - до 10 тысяч рублей. «Понимаю, конечно, что и это немного, но тем не менее такая мера станет дополнительной поддержкой для семей, где ребенок нуждается в особой заботе», - отметил Владимир Путин.Доходы российских семей должны расти, подчеркнул Президент. Он назвал в послании Федеральному Собранию третью меру поддержки российских семей.«Должна быть снижена налоговая нагрузка на семью. Принцип должен быть очень простой: больше детей - меньше налог. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей, дополнительно освободить от налога по 5 квадратных метров в квартире и по 7 метров в доме на каждого ребенка», - сказал Путин.Он также предложил полностью освободить от налога по 6 соток земли от земельных участков, принадлежащих многодетным семьям. Такая мера поможет полностью вывести из-под налогообложения наиболее распространенные по площади участки.Владимир Путин отметил, что подобные налоговые преференции уже существуют для многодетных семей в ряде регионов. Президент России также предложил расширить ипотечные каникулы для граждан с потребительскими кредитами, вопрос по которым обсуждался во время его визита в Татарстан. Президент предложил предусмотреть возможность отсрочки выплат как ипотечных, так и потребительских кредитов.«Предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы, мы недавно говорили об этом в Казани. То есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода, дать им возможность сохранить свое единственное жилье, а кредит передвинуть, оплатить позднее», - заявил Президент РФ.Он напомнил, что в 2000 году за чертой бедности находилось более 40 млн граждан страны. Сейчас - около 19 млн человек, но и это слишком много. Решение демографических проблем, рост продолжительности жизни и снижение смертности прямо связаны с преодолением бедности. Одно из решений проблемы - социальный контракт. Помощью государства для выхода из сложной жизненной ситуации за 5 лет смогут воспользоваться около 9 млн граждан. «Государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. Механизмом поддержки может стать социальный контракт. Государство помогает гражданам трудоустроиться и повысить квалификацию, предоставляет семье финансовые средства, кстати, очень приличные - речь о десятках тысяч рублей, на организацию подсобного хозяйства или собственного дела», - объяснил глава государства. «За 5 лет такой поддержкой смогут воспользоваться более 9 миллионов человек. Поручаю правительству уже со следующего года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам, которые активно внедряют практику социального контракта», - заключил Президент России.В ходе послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин озвучил и другие предложения, среди которых снижение ставок по ипотеке, реализация программы по борьбе с онкологическими заболеваниями, ликвидация свалок и другие.