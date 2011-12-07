РТ получит средства на финансирование программы долговременного ухода

Татарстан вошел в число 11 регионов России, которые в 2019 году получат средства на создание системы долговременного ухода за людьми пожилого возраста и инвалидами. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РФ.«Средства получат 11 регионов – республики Мордовия и Татарстан, Камчатский и Ставропольский края, Волгоградская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Новгородская, Рязанская и Тульская области, которые включены в пилотный проект», – рассказал министр труда России Максим Топилин. Всего эти субъекты Федерации получат 295 млн рублей, пишет ИА "Татар-ифнорм".