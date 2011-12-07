Танковое училище отмечает вековой юбилей

Корреспондент «КВ» в начале недели побывал в ходе пресс-тура в кузнице офицерских кадров для танковых войск. В училище в тот день шли последние приготовления к юбилейной дате. Это было заметно сразу после КПП. Курсанты активно орудуют лопатами и ломами, удаляя с асфальта снег и наледь, прессуют сугробы листами фанеры, придавая им аккуратный вид. Недалеко от пропускного пункта разбит небольшой парк с Аллеей героев - здесь расставлены 32 двусторонних билборда с фотографиями, именами и описанием подвигов 64 Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы и Героев России - выпускников Казанского танкового училища и Казанского артучилища. Аллея ведет к памятнику героям-танкистам.Вывеска на КПП, сообщающая, что танковое училище основано в 1866 году, может смутить, но путаницы здесь никакой нет. Просто 1 сентября 1866 года было образовано Казанское пехотное юнкерское училище. В задачи военно-учебного заведения Российской империи входила подготовка командного состава пехоты. К моменту расформирования, 6 ноября 1917 года, из его стен вышло около 25 тысяч офицеров.Однако в годы Гражданской войны молодой Советской России нужны были офицеры для национальных формирований РККА. И 22 февраля 1919 года в Казани на базе бывшего военного училища создаются 1-е Казанские мусульманские пехотные командные курсы. В статусе пехотного училище просуществовало до 12 апреля 1941 года, когда было реорганизовано приказом Народного комиссариата обороны СССР и перешло на подготовку специалистов для бронетанковых и механизированных войск Красной Армии. За годы Великой Отечественной войны в училище было 22 выпуска, а это 3897 командиров-танкистов. В 1944 году военное учебное заведение было награждено орденом Красного Знамени.На плацу училища нас встречает бронетехника, состоящая на вооружении российской армии. Здесь и модификации танков Т-72, Т-90, и грузовики поддержки. Мимо нас курсанты проносят пулемет Максима - часть выставки, которую можно будет увидеть в день юбилея.Проходим на территорию военного городка. Здесь в одном из корпусов оборудованы учебные классы с несколькими типами тренажеров, где будущие танкисты постигают азы управления техникой. Вот экипаж учится управлять боевыми машинами и поражать цель. Внешне тренажер напоминает танковый симулятор, вот только габариты впечатляют - здесь воспроизведен интерьер кабины бронемашины! Командир и наводчик усаживаются рядом, а вот для механика-водителя разработан отдельный тренажер. И все как в реальном танке: рычаги, тумблеры, даже задраивающийся люк. Одновременно в классе тренируются три экипажа. Данные по каждому отображаются на 6 мониторах, за которыми следят инструкторы. Каждый член экипажа видит перед собой свою картину, а взаимодействие строится через переговорные устройства.В рамках тренировки будущим танкистам необходимо поразить несколько целей, среди которых двигающаяся автомашина, гранатометный расчет условного противника. Движение и выстрел сопровождаются сотрясанием кабины. «Цель поражена», - рапортует командир одного из экипажей и откидывает дымовую завесу в конце тренировки. На другом типе тренажеров будущие танкисты отрабатывают навыки загрузки боекомплекта. Они размещают в башне танка увесистые модели снарядов, каждый весит порядка 10 килограммов. А выполнить это надо на время.Многие курсанты объясняют свое поступление в танковое училище любовью к технике, а кто-то идет по стопам отцов и дедов. Пригласили журналистов и в казарму, где живут курсанты. В комнате для досуга будущие танкисты играют в шахматы, пьют чай и даже играют на музыкальных инструментах: к их услугам пианино и синтезатор. В другой части казармы оборудован мини-спортзал с несколькими тренажерами. Гладят и подшивают форму курсанты самостоятельно. Как нас заверил будущий танкист Иван Сафаралиев, неопрятных среди них нет.Казанское танковое училище имеет славную историю. За годы существования из его стен вышли 43 Героя Советского Союза, три Героя Социалистического Труда, 14 Героев России и два полных кавалера ордена Славы. Более 250 выпускников получили генеральские звания. Кстати, действующий начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов также является выпускником Казанского танкового училища.