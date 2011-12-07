Тушеная телятина с сушеным инжиром

Ингредиенты на 6 человек: филе телятины - 1 кг, сушеный инжир - 10 шт., лимон - 1 шт., молотый имбирь, сушеный базилик, петрушка, тархун, растительное масло, соль и черный молотый перец по вкусу, кипяченая вода - 0,5 стакана.Мясо нарезать на порционные куски-медальоны толщиной 1 см и размером 5 на 5 см. Не отбивать! Смешать в миске приправы, добавить сок лимона и натереть этой смесью телятину.В сковороде нагреть масло, с двух сторон обжарить до румяной корочки медальоны и переложить в утятницу, добавить вымытый инжир, налить полстакана воды и тушить мясо на небольшом огне 50 минут. Затем посолить и еще подержать на огне 10 минут.Подавать с отварным картофелем, овощами или рисом.Приятного аппетита!