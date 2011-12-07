Завтра в Казани в честь Дня защитника Отечества пройдет ряд праздничных мероприятий

В 9.00 в Горкинско-Ометьевском лесу пройдут соревнования по лыжным гонкам. На старт выйдут члены Татарстанского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды». Здесь же, в контейнерном центре CUBE с 10.00 до 22.00 можно будет бесплатно сыграть в футбол на игровой приставке. А в кафе «Лес» на протяжении всего дня будут транслировать фильмы о супергероях. Расписание кинопоказов доступно на страницах Горкинско-Ометьевского леса в социальных сетях.В 13.00 череда мероприятий продолжится в парке Победы. На интерактивной площадке состоится выставка пожарно-спасательной техники и оборудования. Сотрудники личного состава Главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан познакомят казанцев со своей деятельностью, расскажут об особенностях техники и основных правилах безопасности.В честь праздника все пришедшие смогут попробовать свои силы в эстафете «Папа и сын». Участникам предстоит на скорость надеть костюм пожарного, пробежать на время с пожарным рукавом, поучаствовать в перетягивании каната и многое другое. Победители получат памятные призы. После активных игр желающих угостят настоящей солдатской едой и напоят горячим чаем.