Автономный пожарный извещатель мог спасти пенсионера, погибшего в огне

В Татарстане в селе Старые Какерли на пожаре в частном доме 20 февраля погиб пенсионер инвалид II группы, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По словам сотрудников МЧС, трагедии можно было избежать, если бы в доме был установлен автономный пожарный извещатель.

«Автономные пожарные извещатели ни раз предупреждали о возгорании и тем самым спасли жизни без малого сотне татарстанцев, в домах которых были установлены эти датчики», — уточняют специалисты.

Пенсионеру несколько раз предлагали бесплатно установить датчики, но он отказывался.