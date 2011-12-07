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Автономный пожарный извещатель мог спасти пенсионера, погибшего в огне

Мужчине несколько раз предлагали бесплатно установить датчики, но тот постоянно отказывался.9

В Татарстане в селе Старые Какерли на пожаре в частном доме 20 февраля погиб пенсионер инвалид II группы, сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

По словам сотрудников МЧС, трагедии можно было избежать, если бы в доме был установлен автономный пожарный извещатель.

«Автономные пожарные извещатели ни раз предупреждали о возгорании и тем самым спасли жизни без малого сотне татарстанцев, в домах которых были установлены эти датчики», — уточняют специалисты.

Пенсионеру несколько раз предлагали бесплатно установить датчики, но он отказывался.

КВ
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