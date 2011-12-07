Как семье из четырех человек питаться неделю на тысячу рублей?

Знакомая многим ситуация: до зарплаты неделя, а в кошельке всего тысяча рублей. Каждый, в том числе и автор, решал эту непростую задачу. Из личного опыта: можно успешно справиться с ней, но при этом необходимо, чтобы в машине был бензин, транспортные карты пополнены и на счету телефонов были средства. А также хозяйка обязана приложить хоть сколько-то кулинарного мастерства, чтобы не покупать дорогие полуфабрикаты и готовые блюда.

Итак, бюджет - тысяча рублей. Первый шаг - составление списка продуктов, которые необходимо будет приобрести. Записываем только самое нужное и недорогое. Задача: израсходовать как можно меньше денег, чтобы в кошельке осталось хоть сколько-то рублей.

Шаг второй - магазин. Выбираем не тот, который рядом или в крупном торговом центре, а где есть хорошие скидки на продукты первой необходимости. Хороший вариант - брать бакалею на рынке, там она вразвес и дешевле, но не все могут в будние дни тратить время на поездки.

Первой в списке - курица. Берем крупного бройлерного цыпленка весом почти 2 кг - 230 рублей. Затем полкило моркови за 11 рублей, килограмм картофеля за 27 рублей, 800 граммов лука за 18 рублей. Это основа семейного меню.

Также покупаем растительное масло (литровая бутылка - 80 рублей), макароны - 650 граммов за 23,5 рубля, десяток яиц - 50 рублей, за столько же 2 кг муки, килограмм риса - 40 рублей, килограмм гречки - столько же. Еще нужен сахарный песок, он обошелся в 26 рублей за килограмм, пачка пакетированного чая по 40 рублей и 3 пакета молока по 30 рублей каждый. Большая часть этих продуктов продавалась по акции, что и требовалось. Итог: 725 рублей 50 копеек. Оставшиеся 274 рубля - на хлеб.

Шаг третий - составление меню и подготовка блюд. Нам надо приготовить не менее 7. Курицу разделываем на куски: крылья, спинку, голень, бедра, грудку. Из крылышек готовим рисовый суп с зажаркой из моркови - чтобы посытнее и повкуснее. Спинка пойдет тоже на суп, только макаронный. Уже два блюда. Рубим на маленькие кусочки бедра и голень. С ними готовим плов.

Из гречки и одной половинки грудки варим второе блюдо, добавляем туда пару вареных и нарубленных яиц (8 еще остается). Уже 4 блюда. Вторую половинку грудки используем для мясного пирога с тремя картофелинами и парой луковиц. Дрожжевое тесто месим сами. Покупать готовое нельзя. Кстати, теста можно замесить побольше и убрать его в морозилку, потом только заблаговременно вытаскивать и использовать для пирожков. Например, с яйцами и луком к макаронному супу в дополнение. Итак, мясо закончилось, оставшиеся 2 дня получатся вегетарианскими.

Довольно вкусной получается жареная картошка с луком и отварной гречкой. Можно приготовить много. А также отварные рис или макароны с луком и морковью, молочная рисовая каша, молочный суп с макаронами. Заедать их можно дрожжевыми пышками. Готовятся очень просто: на литр теплой воды - 3 яйца, столовая ложка дрожжей, 0,5 стакана сахарного песка, 2 - 3 ст. ложки растительного масла и 2,5 - 3 стакана муки. Тесто должно получиться густым. Дать ему постоять в тепле 2 часа, выкладывать тесто столовой ложкой на сковороду с горячим маслом и жарить с обеих сторон до румяной корочки. Получается очень много, хватит на 2 дня.

Конечно, скромное меню, но прожить неделю, не голодая, вполне можно. А если у хозяйки есть домашние соленья и варенье, то период безденежья пройдет еще спокойнее.