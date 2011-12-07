Минниханов: основной спортивный резерв Татарстана – студенты и школьники

Минниханов назвал школьников и студентов основным спортивным резервом Татарстана, сообщает пресс-служба главы республики.

«Учащиеся общеобразовательных школ и студенты — наш основной спортивный резерв. Крайне важно, чтобы на основном месте учебы были созданы самые комфортные условия и возможности для занятия спортом», — отметил Минниханов на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Руководство РТ считает важным создать все условия для эффективного вовлечения подрастающего поколения в спорт. К таковым относится создание школьных и студенческих спортивных лиг.

Президент Татарстана также подчеркнул необходимость модернизации спортивных залов в деревнях и малых городах.

В рамках совещания напомнили, что за 2016–2019 годы Татарстан стал лидером среди регионов Приволжского округа по числу полученных золотых знаков ГТО.