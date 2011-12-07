Муфтий РТ: Многоженство – это хорошо, чтобы женщины не оставались одинокими

Муфтий Татарстана Камиль-хазрат Самигуллин считает, что в многоженстве нет ничего плохого, если у мужчины достаточно средств, чтобы содержать несколько семей. На вопросы о многоженстве, омовении и намазе муфтий ответил на официальной странице ДУМ РТ в Instagram.

«Две, три или четыре (жены). Если же вы боитесь, как делают большинство мужчин, то должны довольствоваться одной. И мы говорили, лучше иметь, может быть, один тыл, а не два фронта. Человек должен подумать об этом. Но если он очень хороший человек, есть, скажем, у него достаточное состояние на две семьи, и он может выбирать правильно время, это же хорошо — чтобы женщины не оставались одинокими», — сказал Камиль-хазрат.

Что касается вопроса о том, дозволено ли жить с женой, если она не совершает намаз, то муфтий ответил, что «нужно над этим работать, стать примером для нее». Также он отметил, что неверие жены не влияет на мужа.

Также он ответил на вопросы: нарушается ли омовение при случайном прикосновении к женщине и можно ли мужчине укорачивать бороду.



