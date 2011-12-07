«Нефтехимик» в Магнитогорске уступил «Магнитке»

Хоккеисты нижнекамского «Нефтехимика» в первом матче выездной серии чемпионата КХЛ встречались с магнитогорским «Металлургом». Место в воротах занял на этот раз у гостей Шарыченков, а у хозяев — Кошечкин.

В начале матча оборона превосходила атаку — команды обменялись удалениями, но безрезультатно.

Однако счет был открыт хозяевами — за минуту до перерыва шайба рикошетом от Шарипзянова влетела в ворота Шарыченкова — 1:0.

Дважды во втором периоде имели гости большинство в самом начале периода, но забить так и не смогли. Зато хозяева своим шансом воспользовались — в большинстве на 33-й минуте Филиппи удвоил преимущество хозяев — 2:0. И этот счет продержался до второго перерыва.

Но нижнекамцы не сдавались, и на 56-й минуте Куликов в меньшинстве сократил отставание до минимума — 1:2. Однако в ответной атаке «Магнитка» вновь забила, 3:1 и на этом игра закончилась — снятие вратаря гостей уже не спасло. Теперь перед двумя выездными матчами против «Амура» нижнекамцы идут на 10-м месте на «Востоке».