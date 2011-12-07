О стаже и электронной трудовой книжке

На возникающие у многих вопросы о новом формате документа ответил начальник отдела персонифицированного учета и взаимодействия со страхователями УПФР в Вахитовском районе Ильназ Зиннатов.

- Я правильно понимаю, что если откажусь от бумажной трудовой книжки, то при увольнении получу справку о трудовой деятельности только по последнему месту работы? А как мне подтвердить общий стаж при дальнейшем трудоустройстве?

Сергей

- По вашему заявлению работодатель при увольнении выдаст вам сведения на бумаге по определенной форме (СТД-Р). Если нужно будет подтвердить общий стаж, то выписку из индивидуального лицевого счета (форма СЗИ-ИЛС) по всем предыдущим местам работы можно получить в ПФР, МФЦ или через личный кабинет на сайте госуслуг. Предъявить на собеседовании можно будет и выданную на руки бумажную трудовую книжку. При выдаче трудовой книжки в нее будет внесена соответствующая запись.

Напомним также, после того как работодатель выдаст трудовую книжку на руки, он освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

- Если я откажусь от бумажной трудовой книжки, а мне потребуется выписка для оформления банковского кредита или визы, то кто мне выдаст эту выписку?

Владимир

- Если вы работаете, то такую выписку можно запросить по своему месту работы в бумажном виде, которая обязательно будет заверена подписью руководителя и печатью организации, либо в форме электронного документа, также заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у работодателя). Не позднее трех рабочих дней со дня подачи заявления либо при увольнении работодатель обязан предоставить сведения о трудовой деятельности за период работы у данного работодателя.

В случае если гражданин не работает, обращаться ему нужно либо в клиентскую службу ПФР, либо в МФЦ, либо через личный кабинет Единого портала государственных и муниципальных услуг или сайта Пенсионного фонда Российской Федерации. Тогда из информационных ресурсов ПФР он получит официальную форму сведений о трудовой деятельности (СТД-ПФР) для представления по месту требования.

Однако если работодатель не представлял сведения о вашей трудовой деятельности, проще говоря, не сдавал в ПФР новые с 2020 года формы отчетов, то, соответственно, и форма будет пустая.

Также подчеркну, трудовую книжку необходимо сохранить как документ, подтверждающий вашу трудовую деятельность.

- Почему в данных, отображенных в личном кабинете, у меня не указан весь стаж?

Марина

- Информация, отраженная в сервисе «О сформированных пенсионных правах» личного кабинета гражданина, сформирована на основе данных, переданных вашим работодателем в ПФР, поэтому причин отсутствия информации о стаже может быть две. Либо работодатель не передал информацию о вас в ПФР, либо работодатель не устроил вас на работу официально и взносы в ПФР не начислялись (если трудоустройство было после 2002 года).

Важно!

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и не произвели уплату страховых взносов за период, то стаж за данный период не будет сформирован.