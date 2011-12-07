Татарстанские ученые обновят методику преподавания татарского

В Академии наук РТ презентовали новое методическое пособие для преподавания татарского языка «Туган тел», пишет «KazanFirst».

«Кроме нас в Татарстане, в других регионах страны никто на себя не возьмёт труд по сохранению и развитию татарского языка. Это нужно только нам самим», — заявил Директор Института языка, литературы и искусства (ИЯЛИ) им. Ибрагимова Ким Миннуллин.

По мнению специалистов, новая методика преподавания татарского языка должна учитывать четыре вида речевой деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо. Учителя в своей практике также должны это понимать.

«Если удастся написать такой учебник, который ребенку будет нравиться, если на уроке будет такая атмосфера, когда ребенок заходит в класс и получает удовольствие, что пришел, он слышит родную музыку, видит народные образы, песни и делает то, что делает его на этой земле представителем этой культуры, то родной язык этого ребенка будет жить», — говорит ведущий научный сотрудник отдела нацобразования АН РТ Муслима Шакурова.

Специалисты ИЯЛИ начали разрабатывать новое учебное пособие в 2018 году. Здесь учтены все четыре вида речевой деятельности, включены упражнения по развитию навыков коммуникации, логики и мысли. Комплект включает в себя программы для преподавания татарского как в русских школах, так и в татарских. К комплекту прилагается рабочая тетрадь и аудиоматериалы.

Включить учебники в федеральный перечень можно будет только, когда подготовят всю линию с 1 по 11 класс. Это планируют сделать к концу 2021 года. Со следующего года их внедрят в школы и гимназии республики.