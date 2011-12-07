В Казани будут выпускать вертолеты представительского класса

Росавиация разрешила Казанскому вертолетному заводу серийный выпуск вертолета «Ансат», сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

В салоне вертолета будут находиться два кресла для VIP-пассажиров и три кресла для сопровождающих лиц. Чтобы сделать салон наиболее комфортным для будущих пассажиров, при разработке учитывались мнения людей с различными антропометрическими параметрами.

«В рамках испытаний оценивалась работоспособность оборудования, установленного в новом салоне вертолета, и электромагнитная совместимость с бортовым радиоэлектронным оборудованием», — уточнили в пресс-службе.

Серийное производство VIP-вертолета будет проходить под брендом Aurus, под которым с 2018 года выпускаются автомобили представительского класса для первых лиц государства.