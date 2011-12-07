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Электрички в аэропорт будут курсировать по новому расписанию

Изменения вступят в силу с 1 апреля.
С 1 апреля электрички по маршруту Казань-Аэропорт-Казань будут курсировать по новому расписанию, сообщает kzn.ru. Так, поезд из аэропорта в город будет отправляться в 13:53 и прибывать на вокзал «Казань-1» в 14:23. Другой поезд из Казани в аэропорт отправится в 21:05 и прибудет на конечную точку в 21:33. Обратно электричка будет отходить в 22:00 и приезжать на вокзал в 22:30.
КВ
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