Электрички в аэропорт будут курсировать по новому расписанию

С 1 апреля электрички по маршруту Казань-Аэропорт-Казань будут курсировать по новому расписанию, сообщает kzn.ru. Так, поезд из аэропорта в город будет отправляться в 13:53 и прибывать на вокзал «Казань-1» в 14:23. Другой поезд из Казани в аэропорт отправится в 21:05 и прибудет на конечную точку в 21:33. Обратно электричка будет отходить в 22:00 и приезжать на вокзал в 22:30.