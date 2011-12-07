Хирурги ДРКБ удалили 4-киллограммовую опухоль

Хирурги ДРКБ удалили у девочки 4-киллограммовую опухоль, сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Девочка из Кировской области начала резко худеть осенью 2018 года. Параллельно у нее начал расти живот. По началу родители не придали этому значения, но когда он визуально стал превышать критические значения для данного возраста, то ребенка отвели в поликлинику. Там было выявлено объемное новообразование, исходящее из тазовой кости. Ребенка госпитализировали в ДРКБ, где провели оперативное вмешательство. В настоящее время пациентка проходит курс химиотерапии.