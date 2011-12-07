Как «умный счетчик» бережет и время, и деньги

А вот у жителей казанских поселков совсем скоро отпадет необходимость передавать показания электросчетчиков в энергоснабжающую организацию. Все потому, что у них будут установлены «умные счетчики» - так называют новые автоматизированные системы учета электроэнергии. О том, что это такое, рассказали и показали специалисты ОАО «Сетевая компания» в ходе состоявшегося на прошлой неделе журналистского рейда в поселки Новая Сосновка и Сухая Река. Директор Казанских электрических сетей Рафаиль Закиров поделился планами компании: в 2019 - 2020 годах только в Казани и городских поселках запланирована замена более 51 тысячи приборов учета на интеллектуальные, причем 26 тысяч приборов учета будут заменены в частном секторе и 25 тысяч - в трансформаторных подстанциях. По сравнению со старыми приборами преимущества у «умных счетчиков» огромные. Кроме того что после их монтажа показания приборов учета в энергоснабжающую организацию будут передаваться дистанционно и автоматически - без участия абонентов, каждый потребитель получит возможность следить за потреблением электричества в интернете в «личном кабинете». А также оптимизировать расходы на оплату и контролировать параметры поставляемых энергоресурсов (качество электрической энергии) с целью обнаружения и регистрации их отклонений от договорных значений. Более того, в «личном кабинете» сам потребитель сможет выбрать подходящий для него тариф в зависимости от потребности в энергии. Смена тарифа по обращению потребителя будет происходить в более короткие сроки, чем это происходит в настоящее время, поэтому экономия налицо. Совсем скоро мобильное приложение и инструкции по работе «личного кабинета» станут доступными для скачивания на сайте Сетевой компании.«Немаловажно, что благодаря эксплуатации новых счетчиков произойдет сокращение сроков восстановления электроснабжения в случаях прекращения поставки электроэнергии, - рассказал начальник Восточного района электрических сетей КЭС Алмаз Мирзагитов. - Таким образом потребители получат возможность быстрого ограничения электроснабжения в экстренных случаях, например при угрозе пожароопасных ситуаций». Гарантийный срок эксплуатации нового счетчика, уже успевшего зарекомендовать себя по всему миру, - 16 лет. Монтаж и обслуживание интеллектуальных приборов учета ОАО «Сетевая компания» будет осуществлять за свой счет - никаких затрат при подключении «умного счетчика» потребитель не несет. Казалось бы, выгода для жителей очевидна, однако некоторые жители казанских поселков настороженно относятся к новшеству. Чего не скажешь про Юрия Баганова - жителя поселка Сухая Река, который убежден: новые технологии только облегчают жизнь! Не нужно будет ежемесячно подавать показания счетчиков, не придется переплачивать за потери электроэнергии. Ведь не секрет, что в городе есть домохозяйства и торговые точки, по полной пользующиеся электроэнергией, но не желающие платить за повышенное потребление… Благодаря новым счетчикам коммерческие потери электроэнергии в распределительной сети сокращаются в несколько раз, подчеркнул начальник Северного района электрических сетей КЭС Раис Халиков. ОАО «Сетевая компания» ведет непрерывную работу по снижению величины потерь электроэнергии в своих сетях. В течение последних 10 лет этот показатель был сокращен на 38%, а за 2017 год отчетные потери составили 6,8%. Подобный уровень потерь достигнут в том числе и благодаря развитию автоматизированных систем учета электроэнергии. Так, в 2016 году в казанском поселке Самосырово было установлено более 650 интеллектуальных приборов учета, позволивших снизить потери электроэнергии с 24 до 8%. Не секрет, что жителей прежде всего волнуют проблемы отключения электричества, неизбежные при введении в эксплуатацию нового оборудования. Все мы настолько привыкли к бесперебойной работе многочисленных бытовых приборов, которые есть у нас дома. Энергетики спешат успокоить жителей поселков: отключения электроэнергии будут минимизированы и составят от полутора до трех часов. Это достигается благодаря предварительным работам по монтажу «умного счетчика». Поэтому энергетики просят с пониманием отнестись к ограничению электроснабжения жителей республики и оказать специалистам посильное содействие в ходе монтажа интеллектуальных систем учета. КстатиВ конце 2018 года Государственной Думой РФ был принят Федеральный закон №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности)», в котором сформулированы новые подходы по установке приборов учета физическим лицам. А именно - с 1 июля 2020 года сетевые организации обязаны будут обеспечить установку интеллектуальных систем учета у всех потребителей, а с января 2022 года - организовать информационный обмен данными между сетевыми организациями и гарантирующими поставщиками, необходимый для взаиморасчетов за поставки электрической энергии. Всего в 2019 году в 29 районах Республики Татарстан будет смонтировано 132 тысячи «умных счетчиков». Приоритеты при установке приборов учета в ходе реализации пятилетней программы компании (до 2024 года) будут у тех трансформаторных подстанций (а соответственно и запитанных от них потребителей), где фиксируются наибольшие потери электроэнергии.