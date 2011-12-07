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МЧС Татарстана выставит круглосуточные посты спасателей в местах выхода на лед рыбаков

Дежурство организуют в Казани, Зеленодольске, Челнах, Лаишеве, Чистополе, Нижнекамске, около поселка Заовражный, а также у дамбы через Каму.
МЧС Татарстана выставит круглосуточные спасательные посты в местах выхода на лед рыбаков, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.«Для недопущения гибели людей с началом процесса весеннего таяния льда на водоемах республики сегодня после пяти часов МЧС выставит временные спасательные посты, которые будут работать круглосуточно», – рассказали в МЧС.Круглосуточное дежурство будет организовано в Казани, Зеленодольске, Челнах, Лаишеве, Чистополе, Нижнекамске, около поселка Заовражный, а также у дамбы через Каму в Алексеевском районе РТ.Все посты будут оборудованы необходимой техникой, на каждом будет находиться судно на воздушной подушке. Всего на контроле МЧС находятся 83 места массового выхода рыбаков на лед.
КВ
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