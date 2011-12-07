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Поменяли фамилию - поменяйте и СНИЛС!

Я вышла замуж и взяла фамилию мужа. Сейчас меняю паспорт и другие документы. Скажите, пожалуйста, надо ли менять пенсионное страховое свидетельство? Марина
Уважаемая Марина, специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что при смене фамилии гражданину необходимо поменять и страховое свидетельство - СНИЛС.Подать заявление для обмена страхового свидетельства можно, обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или многофункциональный центр - МФЦ. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. Эти же правила действуют при смене имени или отчества. При этом номер страхового свидетельства не меняется.Получить СНИЛС можно при устройстве на работу или самостоятельно, лично обратившись в территориальный орган ПФР или многофункциональный центр оказания государственных услуг. Для получения страхового свидетельства на ребенка в возрасте до 14 лет должны обратиться родители, имея при себе свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Дети старше 14 лет могут зарегистрироваться самостоятельно по своему паспорту.Также рекомендуем обратиться за получением СНИЛС всем гражданам, которые по каким-либо причинам пока его не имеют.
КВ
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