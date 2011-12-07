Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Руслан Камболов – лучший игрок по отборам в этом сезоне РПЛ

Руслан Камболов – лучший игрок по отборам в этом сезоне РПЛ
Полузащитник казанского «Рубина», 29-летний Руслан Камболов, признан официальным сайтом лиги лучшим игроком сезона по отборам мяча (всего 50 удачных действий за сезон). При этом Камболов принял участие в 17 матчах за сезон.
КВ
Лента новостей