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С 1 апреля подорожает питание в казанских школах

Рост составит 6,5%.
С 1 апреля стоимость одноразового питания для учеников начальных классов составит 66 рублей, сообщает пресс-служба мэрии города. Двухразовое питание для этой категории учащихся подрастет до 94 рублей. Учащимся 5-11-х классов придется платить за обед 69 рублей. Рост обусловлен продуктовой инфляцией и удорожанием ГСМ. Льготные категории школьников продолжат получать бесплатное питание на тех же основаниях.
КВ
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