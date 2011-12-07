Треска с ананасом и помидорами черри

Сыр натереть на крупной терке. Мякоть ананаса без кожицы нарезать на небольшие ломтики. Рыбное филе разделать на порционные куски. Сложить треску и ананас в глубокую миску, полить лимонным соком и соевым соусом. Мариновать 20 минут. Затем полуфабрикат переложить в форму для запекания, добавить помидоры черри, накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 градусах 15 - 20 минут. После снять фольгу, посыпать тертым сыром, вернуть в духовку и довести сыр до румяной корочки.Подавать с отварным рисом или отварной стручковой фасолью.Приятного аппетита!