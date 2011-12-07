Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Треска с ананасом и помидорами черри

Ингредиенты: филе трески - 500 - 600 г, мякоть свежего ананаса - 400 г, помидоры черри - 200 г, сок лимона - 2 ст. ложки, соевый соус - 1 ст. ложка, сыр твердых сортов - 100 г.
Сыр натереть на крупной терке. Мякоть ананаса без кожицы нарезать на небольшие ломтики. Рыбное филе разделать на порционные куски. Сложить треску и ананас в глубокую миску, полить лимонным соком и соевым соусом. Мариновать 20 минут. Затем полуфабрикат переложить в форму для запекания, добавить помидоры черри, накрыть фольгой и запекать в духовке при 180 градусах 15 - 20 минут. После снять фольгу, посыпать тертым сыром, вернуть в духовку и довести сыр до румяной корочки.Подавать с отварным рисом или отварной стручковой фасолью.Приятного аппетита!
КВ
Лента новостей