Удачина назвала сохранение семей главной целью горячей линии по детскому неблагополучию

Профилактика семейного и детского неблагополучия – главная цель проведения сегодняшней горячей линии, рассказала журналистам уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина.Позвонившие по телефону горячей линии смогут задать вопросы, касающиеся семейного и детского неблагополучия, предполагаемых фактах жестокого обращения с детьми, профилактических мер по их недопущению, соблюдения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказания помощи семье по выходу из сложной жизненной ситуации.«Эта тема находится в зоне нашего внимания постоянно, это одно из наиболее приоритетных направлений нашей работы. Главная задача – работать не по факту, а на профилактику, работать на то, чтобы этого не допустить. Поэтому сегодня все субъекты профилактики детского и семейного неблагополучия, на местах в районах прежде всего, ориентированы на максимально раннее выявление любых признаков неблагополучия», – отметила детский омбудсмен РТ.Среди задач, которые достигаются этой работой, – сохранение ребенка в родной семье, продолжила Удачина. Если специалисты на максимально ранней стадии выявляют признаки неблагополучия, у них есть возможность подключиться и «мягко и тактично» предложить свою помощь, чтобы сохранить семью. В этом плане аппарат уполномоченного рассчитывает на неравнодушие и помощь граждан, подчеркнула Гузель Удачина.Работа горячей линии организована по телефонам 8 (843) 236-61-26, 236-61-24 и 236-61-49. В ней участвуют заместитель Премьер-министра Татарстана – председатель Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Лейла Фазлеева, уполномоченный по правам ребенка в РТ Гузель Удачина, уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, представители Республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства. Они отвечают на вопросы граждан сегодня с 9 до 16 часов.