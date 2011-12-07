В Актанышском районе двое местных жителей осудили за браконьерство

В Актанышском районе РТ на скамье подсудимых оказались 38-летний и 36-летний местные жители, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Было установлено, что граждане сентябре-октябре 2018 года выловили из р. Белая сетями 49 экземпляров рыбы различных пород и 405 раков, чем нанесли ущерб водным ресурсам на 26 тыс. рублей. Той же осенью 38-летний подсудимый незаконно добыл трех бобров, чем нанес ущерб в 54 тыс. рублей. Подсудимые признали свою вину признали и возместили ущерб. Суд назначил им наказание в виде 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 8 месяцев.