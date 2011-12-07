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В Н. Челнах суд приостановил деятельность банного комплекса

Объект расположен в санитарно-защитной зоне недействующего сибиреязвенного скотомогильника.
Набережночелнинский городской суд вынес решение о приостановлении деятельности банного комплекса, который построен в санитарно-защитной зоне недействующего сибиреязвенного скотомогильника. Об этом сообщает портал chelny-biz.ru. Застройщик сократил зону без ведома санитарного врача и возвел в 68-м микрорайоне три одноэтажные бани. При строительстве производилось перемещение грунта, хотя закрытый скотомогильник при этом является почвенным очагом сибирской язвы. Суд постановил приостановить деятельность комплекса на 70 суток.
КВ
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