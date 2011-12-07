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В «Салават Купере» появятся три новых улицы

В частности, проспект Ильгама Шакирова.
В микрорайоне «Салават Купере» определены наименования трех новых улиц. Соответствующее постановление размещено на портале kzn.ru. Так, появятся улицы Мустая Карима, Альфии Авзаловой и проспект Ильгама Шакирова. Адресную атрибутику в микрорайоне установят в ближайшее время.
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