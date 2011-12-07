В Татарстане 140 алкоголиков избавились от зависимости

О бедах, которые несут страдания в семьи - алкоголизме и наркомании, рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». Спикерами стали главный нарколог МЗ РТ, заместитель главного врача ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер МЗ РТ» Резеда Хаева, представитель содружества «Анонимные алкоголики» Игорь Малов, заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РТ Кирилл Жданов, помощник прокурора РТ Камиль Даишев.- За 2018 год в Татарстане на 12 процентов уменьшилось число впервые выявленных алкоголиков и на 11 процентов - наркоманов. Все это за счет работы, которая проводится совместно с министерствами и ведомствами, - сообщила Резеда Хаева.На данный момент в Республиканском наркологическом диспансере среди взрослых на учете с диагнозом «наркомания» стоят 9,2 тысячи человек, в прошлом году - 9,5 тысячи. Профилактическая работа по предотвращению и распространению наркомании и алкоголизма проводится в РТ по ряду направлений. В частности, организуются медицинские осмотры учащихся и студентов, ведется подготовка специалистов, занятых в области профилактики.В Татарстане действует проект по профилактике социального сиротства «Точка трезвости», который направлен на оказание помощи страдающим алкогольной зависимостью, а также их родственникам. Основными критериями отбора в программу с 2015 года являются угроза лишения родительских прав и личное желание вести трезвый образ жизни. - По итогам трех этапов проекта «Точка трезвости» пролечено 167 человек, успешно завершили его 140. Это позволило 344 детям из неблагополучных семей не приобрести статус сирот и остаться в своих семьях, - подчеркнула спикер. С обратившимися за помощью работают врачи-наркологи, психотерапевты, специалисты соцслужбы.Отдельное внимание уделяется профилактике наркомании среди несовершеннолетних. Целью ставится не только выявить, но и провести масштабную профилактическую работу. По словам Резеды Хаевой, медосмотры в образовательных учреждениях проводятся в режиме внезапности. Ежегодно по Татарстану организуется более 72 тысяч таких осмотров. Работы по профилактике ведутся и со стороны правоохранительных органов. В Татарстане заканчивается первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». От жителей республики поступило более 110 сообщений о незаконном обороте запрещенных веществ. Всю информацию проверяют сотрудники полиции.- Однако ситуация по наркомании остается напряженной. Только за два месяца перекрыто 14 каналов поставки наркотиков на территорию республики. За два месяца текущего года выявлено более 1500 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - поделился данными Кирилл Жданов.По его словам, за последние два года новых видов наркотиков не выявлялось.- Сотрудники правоохранительных органов своевременно реагируют на появление новых видов наркотиков. На территории нашей республики преобладает синтетика - около 54 процентов. Потом идут наркотики растительного происхождения. Героина сейчас практически нет, выявляются единичные случаи, - отметил заместитель по контролю за оборотом наркотиков. Помощник прокурора РТ призвал жителей Татарстана извещать правоохранительные органы о любых случаях, связанных с распространением и употреблением наркотиков. - Для того чтобы работа велась активнее, нужно оповещать правоохранительные органы об известных фактах использования наркотических средств, подозрительных лицах. Зачастую вы, граждане, видите, как делаются закладки. Сообщайте, - попросил Камиль Даишев.