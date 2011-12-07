Характер неустойчивый: когда закончится похолодание в Казани и какой будет погода на майские праздники

Первые две декады апреля в Казани выдались теплее нормы, однако сейчас черноморский циклон принес усиление ветра и дожди, которые временами переходили в снежную крупу. Только за 21 апреля выпало 4 мм осадков. Об этом рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев поделился своими наблюдениями.

Однако в данной ситуации выпадение такого количества осадков приближает показатели к норме. Сейчас наблюдается их дефицит — в период с 1 по 21 апреля выпало 19,7 мм осадков при месячной норме в 30 мм.

Вечером 21 апреля МЧС распространило предупреждение о том, что на сегодня в Татарстане ожидается ветер порывами до 22 метров в секунду.

«Посетивший нашу территорию южный циклон вызвал похолодание, температура воздуха приблизилась в своих значениях к климатической норме», — отметил Аухадеев.

Понизившаяся температура воздуха приблизились к норме для третьей декады апреля. К примеру, в первую декаду (период с 1 по 10 апреля) средняя температура составила 2,9 градусов со знаком плюс, хотя норма для этих чисел — 1,9 градусов тепла.

«Вторая же декада баловала жителей республики необычным для этого времени года теплом, а 15 и 16 апреля были установлены абсолютные рекорды по температуре воздуха. Средняя температура декады составила 9,9 градусов, при норме в 5,6», — сказал эксперт.

Тепла ждать не приходиться

В ближайшие дни ожидать нормализации погодных условий по словам эксперта не приходится. Погода будет неустойчивой. В частности, ожидается переменная облачность. По прогнозам, температура будет составлять 8-13 градусов тепла днем и 2-7 градуса ночью.

Тем не менее, по заверению Аухадеева, последняя декада прогнозируется близкой к норме, когда средняя температура около 7 градусов со знаком плюс. Гидрометцентр РФ на апрель этого года дал долгосрочный прогноз с положительной температурной аномалией +1 градус. А средняя норма для апреля в Казани, при этом, составляет 5,5 градусов тепла.

На сайте Гидрометцентра Татарстана опубликованный на 22 апреля прогноз гласит, что днем средняя температура воздуха в Казани будет составлять 9-11 градусов тепла, возможен небольшой дождь, будет облачно с прояснениями. А вот порывы ветра, обещанные МЧС, ожидаются ночью.

Тем не менее, прогноз на 23 и 24 апреля в Татарстане не утешительный — оба дня ожидается небольшой дождь, зато температура воздуха днем в среднем будет варьироваться между 10 и 17 градусов тепла.

По данным сервиса Gismeteo, около 15.00 22 апреля в Казани будет ясно, а вечером пойдет небольшой дождь. В период с 15.00 до 21.00 температура воздуха составит 9 градусов тепла. Тот же сервис дает долгосрочный прогноз до 5 мая — неустойчивый характер погоды сохранится до этого числа, переходя от облачной погоды к небольшому дождю.