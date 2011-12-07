В Татарстане на голосование вынесены более 4 тыс. придомовые территории программы «Наш двор»

В Татарстане на голосование вынесены 4 тыс. придомовые территории Татарстана программы «Наш двор».

Жители республики могут выбрать топ-200 дворов, которые планируют благоустроить в следующем году.

По словам руководителя Департамента управления стратегическими проектами фонда «Институт развития городов РТ» Венеры Камаловой, все дворы распределены по муниципальным образованиям. Поэтому жители республики самостоятельно могут выбрать конкретные дворовые территории, которые на их взгляд необходимо благоустроить. Выбранные дворы отремонтируют в следующем году.

Проголосовать за двор можно с 26 апреля по 30 мая через портал госуслуг Татарстана, в мобильном приложении «Услуги РТ».