61 татарстанский служащий привлечен к ответственности за коррупционные нарушения

В течение первого квартала текущего года в Татарстане были привлечены к ответственности за коррупционные нарушения 61 служащий республиканских и муниципальных органов власти. Об этом сообщил ИА «Татар информглавный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Александр Лохотской.

По словам чиновника, нарушения были выявлены в ходе проверок, причиной которых стали сведения о доходах служащих за 2018 год. Ответственные лица выявили в них неточности.

По факту выявленных нарушений были применены дисциплинарные наказания.

В обычных обстоятельствах служащие должны ежегодно сообщать о своих доходах до 30 апреля, однако в текущем году сроки подачи этой информации были перенесены на 31 июля в связи с пандемией коронавируса.