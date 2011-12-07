Набережные Челны, Зеленодольск и Мензелинск представили свои проекты по капремонту молодежных центров

Так, в Набережных Челнах после ремонта МЦ «Нур» появится медиастудия «Опережая события», где будут проводиться мастер-классы по фотографированию, позированию, видеосъемке, записи роликов, программ и видеоблогов. Кроме того, в МЦ появится дизайн-студия, мобильная студия, киберпространство, вокальная студия и шоу-зал для лекций.

В Мензелинске, в МЦ «Веста» после ремонта появится киберзал, танцевальный зал, многофункциональный зал-трансформер с зонами ожидания, кафе, сценой, амфитеатром, танцполом, комната для бьюти-коворкинга, комната для молодых матерей и многое другое.

А в Зеленодольске в МЦ «Порт» после капремонта откроются пространство для творчества и досуга молодежи, мастерская для создания молодежных проектов и реализации идей, коворкинг зона, читальный зал, лекторий, кофейня, многофункциональный театрально-концертный зал, конференц-зал, а также инкубатор городских инициатив и изменений руками молодежи.