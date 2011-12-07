Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Русский народный праздник «Каравон» пройдет в онлайн-формате

Трансляция праздника пройдет в соцсетях и на телеканале ТНВ.

Народный праздник «Каравон» пройдет в онлайн-формате, сообщили в исполкоме Казани.

Праздник пройдет 23 мая. В 11.00 начнется концерт, после чего на телеканале ТНВ будет транслироваться передача, посвященная истории и традициям праздника. С 13.00 до 15.00 на площадке резиденции креативных индустрий «Штаб» пройдет трансляция интерактивного фестиваля русской культуры: для зрителей проведут мастер-классы по рукоделию и конкурсы, а также выступят народные коллективы.

С 19.00 до 21.00 пройдут онлайн-концерты популярных республиканских фолк-групп, коллективов и артистов, которые исполнят традиционные русские напевы в современной обработке.

КВ
Лента новостей