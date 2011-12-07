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Тимур Нагуманов рассказал, как проходит запуск программы «Наш двор» в Альметьевском районе

Согласно плану, за 5 лет по программе президента РТ в республике благоустроят 6775 дворов.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов заявил, что все дворы Альметьевского района, которые участвуют в программе «Наш двор», были изучены и осмотрены командой муниципалитета.  

«Все дворы, подлежащие благоустройству на этот год, команда муниципалитета прошла пешком лично», — заявил Нагуманов.

Президентская программа по благоустройству двор включает в себя следующие работы: асфальтирование проездов, асфальтирование существующих и создание новых тротуаров, установка скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установка детских игровых комплексов, размещение площадок для твердых бытовых отходов. 

КВ
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