Тимур Нагуманов рассказал, как проходит запуск программы «Наш двор» в Альметьевском районе

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов заявил, что все дворы Альметьевского района, которые участвуют в программе «Наш двор», были изучены и осмотрены командой муниципалитета.

«Все дворы, подлежащие благоустройству на этот год, команда муниципалитета прошла пешком лично», — заявил Нагуманов.

Президентская программа по благоустройству двор включает в себя следующие работы: асфальтирование проездов, асфальтирование существующих и создание новых тротуаров, установка скамеек и урн, ремонт наружного освещения, установка детских игровых комплексов, размещение площадок для твердых бытовых отходов.