В Ассоциации перевозчиков РТ оценили действия кондуктора, высадившего пассажира без маски из автобуса

В АТП РТ дали оценку действиям кондуктора, высадившего пассажира без маски и перчаток из автобуса, сообщил председатель ассоциации Сергей Темляков.

«Конечно, кондуктор должен был вызвать полицию и остановить автобус. Но остальным пассажирам пришлось бы высаживаться и дожидаться следующего автобуса по расписанию», — объяснил Темляков.

Ранее в соцсетях появилось видео, где в Казани из автобуса № 36 высадили пассажира, который упал на асфальт.

В АТП изучили запись с камер автобуса и выяснили, что мужчина вошел в салон автобуса сильно пьяным без маски и перчаток, на замечания окружающих грубил и плевался. В какой-то момент кондуктор вывел нарушителя из автобуса. Учитывая состояние пассажира, он мог не удержаться и упасть, уточнил Темляков.

В ассоциации уточнили, что на кондуктора никогда не поступало отрицательных отзывов и работник имеет положительные характеристики. Для выявления всех обстоятельств произошедшего и принятия мер работника пригласили на дисциплинарную комиссию.