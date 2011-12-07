В Челнах состоялась очередная кража велосипеда

38-летний челнинец чуть было не остался без велосипеда. Происшествие случилось на территории 42-го комплекса новой части города. Мужчина забыл пристегнуть транспортное средство перед тем как войти внутрь супермаркета. Едва гражданин покинул торговое предприятие, как обнаружил, что «железный конь» бесследно исчез. Потерпевший тут же обратился к полицейским за помощью. Сотрудники патрульного экипажа, находившегося поблизости, сумели поймать подозреваемого с поличным. Многократно судимый житель города 46 лет двигался по дороге и катил украденную двухколесную машину. Об этом рассказала пресс-служба МВД по РТ.

В данный момент обсуждается возможность о возбуждении уголовного дела.

Кстати, МВД по РТ сообщает, что в течение нынешнего года в Челнах зафиксировано уже 15 случаев хищения велосипедов из подъездов и от торгово-развлекательных комплексов.