В Татарстане 23 и 24 мая изменится график работы МФЦ и Почты России

В Татарстане изменится режим работы МФЦ и Почты России в праздничные дни 23 и 24 мая, сообщает минцифры РТ.

Так, 24 мая для МФЦ объявлен выходным днем, а 23 мая — продолжительность рабочего дня сокращается на 1 час.

Так, казанские офисы Зареченский, Ново-Савиновский, Московский, Южный, Приволжский, дополнительный офис Приволжского отдела (ул. В. Кулагина, д. 1) и Советский будут работать с 8:00 до 17:00. Дербышкинский, Авиастроительный отделы — с 8:00 до 15:00. Юдинский и отдел в ЖК «Салават Купере» — с 8:00 до 14:00.

Филиалы в Зеленодольске, Нижнекамске, Альметьевске, Набережных Челнах, Чистополе, Нурлате, Бугульме, Лениногорске, Азнакаево, Заинске, Елабуге и в Тукаевском районе будут работать с 8:00 до 17:00. Районные филиалы — до 12:00.

Почта России также не будет работать 24 мая, а 23 мая рабочий день почтовых отделений аналогично сократится на 1 час.