В Татарстане из-за пожара на подстанции без электричества остались 17 населенных пунктов

В Елабуге из-за пожара на подстанции без света остались 17 населенных пунктов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на Прикамской подстанции поступило на номер экстренных служб 21 мая в 18.14. Прибывшие пожарные выяснили, что на территории подстанции горит трансформатор. Специалисты отключили напряжение и провели пенную атаку.

В 18.58 пожар возгорание полностью ликвидировали. Общая площадь пожара составила 20 кв. м.

В результате происшествия без электричества остались 17 населенных пунктов — 34 596 тыс. человек. Последствия аварии устраняют специалисты «Сетевой компании».